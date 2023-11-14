مسئول فى "إينى": مصر تستأنف صادرات الغاز المسال فى ديسمبر أو يناير

قال كريستيان سينوريتو، مدير محفظة الغاز والغاز الطبيعي المسال العالمية في شركة إيني الإيطالية، إن "الاستهلاك في مصر آخذ في الانخفاض، ونتوقع بحلول ديسمبر، وربما يناير، استئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال".

وشحنت مصر 80% من صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا العام الماضي، حيث سعت القارة إلى استبدال الغاز الروسي عبر خط الأنابيب بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

لكن صادرات الغاز الطبيعي المسال هذا العام أقل، حيث أدى ارتفاع الطلب المحلي خلال فصل الصيف إلى انخفاض أو انعدام صادرات الغاز الطبيعي المسال في مايو- سبتمبر، حسب "رويترز".

كما تضررت الصادرات بسبب انخفاض الواردات من إسرائيل على خلفية حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، ما دفع إسرائيل إلى مطالبة "شيفرون" بإغلاق حقل غاز تمار وتعليق الصادرات عبر خط أنابيب EMG البحري.

شيفرون تستأنف إمدادات الغاز الطبيعى من حقل تمار البحرى

وقالت شيفرون، يوم الإثنين، إنها استأنفت إمدادات الغاز الطبيعي من حقل تمار البحري بعد شهر من توقف العمليات.

ونقلت "رويترز" عن مصادر في "شيفرون"، أنه من المتوقع أن يصل الحقل إلى طاقته الكاملة خلال أيام قليلة، ويذهب حوالي 20% من غازه إلى مصر والأردن.

وقال "سينوريتو"، للصحفيين على هامش مؤتمر صناعي في لندن: "نعتقد أن مصر ستكون قادرة على استئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال حتى لو لم يعد تمار إلى الإنتاج الكامل".

وتواجه مصر طلبًا متزايدًا على الغاز، حيث أدت موجات الحر إلى زيادة الطلب على التبريد، وعادة ما يكون الطلب أقل في الشتاء، حيث تتمتع البلاد بطقس دافئ في معظم أشهر الشتاء.