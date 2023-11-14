الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لسكان هذه المحافظات.. "الأرصاد" تحذر من أمطار رعدية وشبورة ضبابية

الطقس
الطقس

أظهرت صور الأقمار الصناعية تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا. 

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ الفرصة مهيأة اليوم لسقوط الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من شمال الوجه البحرى وشرق الإسكندرية.

وتوقعت الهيئة أن تتقدم السُحب الرعدية الممطرة باتجاه الشرق لتؤثر على بورسعيد ودمياط وشمال سيناء مع تقدم الوقت.

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وأفادت الأرصاد الجوية بمطار متفاوتة الشدة تتساقط منذُ الساعات القليلة الماضية على مناطق متفرقة من محافظات الغربية والشرقية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية والدقهلية والمنوفية والقليوبية.

وأوضحت الأرصاد عودة الأجواء الممطرة بداية من اليوم الثلاثاء على محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الشرقية (بورسعيد - دمياط - العريش)، متوقعة هطول الأمطار المتفاوتة الشدة قد يصاحبها الرعد أحيانًا، مع انخفاض نسبي في درجات الحرارة العظمي، حيثُ تسجل محافظة الإسكندريه 24 درجة مئوية.

حالة الطقس

وبالنسبة لحالة الطقس، أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنَّه يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية وكاترين، دافئ على الدلتا والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة نسبيًا في آخره شمالًا، لطيف ليلًا جنوبًا.

ولفتت الأرصاد إلى أنَّه تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل لحد الضباب الكثيف على مناطق من الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومطروح.

حالة البحر

  • البحر المتوسط: معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح  شمالية غربية إلى شمالية.
  • خليج السويس: معتدل، وارتفاع الموج متر ونصف إلى مترين، والرياح شمالية غربية.
  • البحر الأحمر:  معتدل، ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح  شمالية.
الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية امطار حالة الطقس حالة البحر

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