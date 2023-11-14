الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ الإسماعيلية يناقش خطة صيانة ورفع كفاءة المعدات والسيارات

المهندس أحمد عصام
المهندس أحمد عصام الدين

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا بحضور السكرتير العام للمحافظة والسكرتير العام المساعد؛ للوقوف على آخر التطورات بشأن أعمال الصيانة ورفع الكفاءة لكافة المعدات والسيارات على مستوى المراكز والوحدات المحلية بالمحافظة، للاطمئنان على جاهزيتها في إدارة الأزمات والطوارئ والكوارث.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاستعداد لاصطفاف كافة المعدات والسيارات ومراجعة حالتها الفنية، قبل نهاية مهلة رئيس الجمهورية والمحددة بشهرين.

لجان فنية لتقييم جميع المعدات 

وأوضح نائب محافظ الإسماعيلية، أنه تم المرور من قِبَل اللجان الفنية ومسئول الحملة الميكانيكية بالمحافظة على جميع المعدات بالمراكز والوحدات المحلية وحصر المعدات العاملة والمعطلة بكشوف مدققة توضح الحالة الفنية، وتم عرض تقرير تفصيلي على المحافظ للموافقة على أعمال الصيانة اللازمة.

محافظ الإسماعيلية يوجه بسرعة انتهاء أعمال الصيانة

حيث وجَّه اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح لأي سيارة أو معدة معطلة، للحفاظ على قوة الوحدات المحلية من المعدات والسيارات للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة أو استغاثات مثل الأمطار أو السيول أو أي أزمات أخرى.

محافظ يشدد على ضرورة سرعة التعامل مع الطوارئ 

وكان محافظ الإسماعيلية، قد شدَّد على سرعة الانتهاء من جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لسرعة التعامل مع الطوارئ والأزمات وإدارتها بالشكل الأمثل للسيطرة عليها والحد من تداعياتها حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم.

أبرز الحضور في الاجتماع 

كما جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن، ومدير عام الشئون المالية والإدارية بديوان عام المحافظة، ومديري الحسابات العامة والخاصة، مدير عام الشئون القانونية، مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة، مدير الحملة الميكانيكية، وممثل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الاسماعيلية.

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