الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قطع علاقات واتهامات بالإبادة.. أمريكا اللاتينية تعلن دعمها المطلق لغزة

غزة بعد القصف الإسرائيلي
غزة بعد القصف الإسرائيلي

بعد عملية طوفان الأقصى، دعم عدد كبير من دول العالم ومنها دول من أمريكا اللاتينية إسرائيل، ولكن سرعان ما تحول هذا الدعم لإدانات كبيرة حتى إن البعض اتخذ قرارا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل خصوصًا بعد تزايد العدوان على غزة وارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 11 ألف شخص معظمهم من الأطفال والنساء.

دعم أمريكا اللاتينية المطلق لغزة ورفض العدوان الإسرائيلى

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن حكومات فنزويلا وكوبا ونيكاراجوا ألقت باللوم في عملية طوفان على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومع تزايد عدد الضحايا المدنيين في غزة، شدد بعض زعماء أمريكا اللاتينية موقفهم، ومن بين هؤلاء الرئيس لولا الذي وصف في الأسبوع الماضي استراتيجية نتنياهو بأنها "جنون".

وأضاف "ارتكاب حماس عملا ضد إسرائيل لا يبرر قيام إسرائيل بقتل ملايين الأبرياء".

وذهبت دول أخرى إلى أبعد من ذلك، كما يتضح من القرارات التي اتخذتها هذا الأسبوع بوليفيا وكولومبيا وتشيلي وهندوراس، حيث أعرب قادتها مرارا وتكرارا عن استيائهم من رد فعل إسرائيل على الهجمات التي كانوا ضحايا لها.

وكان الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو من بين أولئك الذين تشددوا مع إسرائيل منذ البداية بسبب هجومها على غزة، وهو الأمر الذي دفع حكومة نتنياهو إلى اتهامه بأنه "معادي" و"معادي للسامية" والإعلان عن تعليق العمل معه.

وتابعت أن لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الرئيس البرازيلي اتهم إسرائيل بقتل أبرياء من دون أي معيار في قطاع غزة، كذلك، اتهم لولا، رئيس أكبر دولة في أمريكا اللاتينية، إسرائيل بـ"إلقاء قنابل على أماكن فيها أطفال، كالمستشفيات، بحجّة وجود إرهابيين فيها".

txt

البرازيل تدعو إلى اجتماع لمجلس الأمن الدولى لبحث العدوان على غزة

وأضاف لولا: "لم يسبق لي أن رأيت مثل هذا العنف الوحشي وغير الإنساني ضد الأبرياء".

وعلى جانب آخر، أكدت وكالة "شينخوا" الصينية، أن دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أعلنت عن دعمها لدعوة الدول العربية والإسلامية لوقف إطلاق النار في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية ومنع دخول الأسلحة إلى إسرائيل.

وقالت الكتلة الإقليمية إن التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا اللاتينية - معاهدة التجارة الشعبية (ALBA-TCP) "ينضم إلى إدانة وإدانة" الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي "يرتكب فظائع وانتهاكات منهجية لحقوق الإنسان". 

وفي القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة التي استضافتها المملكة العربية السعودية يوم السبت، دعا زعماء جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى وقف فوري لإطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية، ووقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، كما دعا المجتمع الدولي إلى وقف إطلاق النار. تحقيق محكمة الجنايات في الانتهاكات الإسرائيلية في غزة.

وأعربت الدول الأعضاء في ALBA-TCP عن دعمها "لأي مبادرة لإنهاء المذبحة في غزة"، بالإضافة إلى احترام القانون الإنساني الدولي والامتثال لقرارات الأمم المتحدة بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

الجالية الفلسطينية فى تشيلى 

بينما أكدت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن الجالية الفلسطينية في تشيلي، وهي الأكبر خارج الشرق الأوسط، تُعد قوة قوية في دولة الأنديز، وتشارك في السياسة المحلية والثقافة وكرة القدم. وهي الآن تجعل من تشيلي واحدة من أعلى الأصوات الإقليمية التي تنتقد إسرائيل بسبب عملها العسكري في غزة.

واستدعى رئيس تشيلي جابرييل بوريتش، وهو شخصية معتدلة في اليسار في أمريكا اللاتينية، سفير بلاده في تل أبيب الأسبوع الماضي وقال إن إسرائيل لا تلتزم بالقانون الدولي.

وأضاف بوريتش في منشور على موقع X، أن العملية العسكرية الإسرائيلية في هذه المرحلة هي بمثابة عقاب جماعي للسكان المدنيين في غزة، وقد أثار القضية مع الرئيس جو بايدن خلال اجتماع ثنائي يوم الخميس الماضي في واشنطن.

وقال بوريتش للصحفيين بعد الاجتماع في البيت الأبيض: "ليس هناك شك في أننا نستطيع القول إن الرد كان غير متناسب وينتهك القانون الإنساني الدولي".

أمريكا اللاتينية غزة العدوان إسرائيل نتنياهو الدبلوماسية

مواد متعلقة

نفوذ طاغٍ وجهود كبرى.. كيف وجهت مصر العالم فى أزمة غزة؟

الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يصل الكونجرس الأمريكي.. ماذا حدث؟

التمرد يصل الكونجرس.. مساعدو البرلمان الأمريكي يتوقفون عن العمل دعمًا لغزة

أزمة جديدة بسبب غزة.. البرقيات السرية تكشف تصدعات كبرى في الخارجية الأمريكية

رسالة سرية من الخارجية الأمريكية تكشف فشل بلينكن فى احتواء "تمرد غزة"

بلهجة أكثر اعتدالًا.. مصر والعرب يطالبون العالم بوقف فوري لإطلاق النار بغزة

ركود تضخمى وصدمة نفطية.. تحذيرات عالمية من تداعيات العدوان الإسرئيلى على غزة

لغة العالم تجاه غزة تتغير.. مطالبات بـ هدنة ووقف فورى لإطلاق النار

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

استشهاد ضابط شرطة ومصرع 6 عناصر خطرة فى مداهمة وكر إجرامى بأسيوط

كيف عبّر أصدقاء شهيد مأمورية مطاريد أسيوط عن صدمتهم؟

لجنة التخطيط بالأهلى تبحث مع كولر أسباب تراجع النتائج فى جلسة عاصفة

إعلان فوز 962 شخصًا في قرعة الحج بالمنوفية

الصور الأولى لضابط الأمن المركزى شهيد مداهمة وكر مطاريد أسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (2)

حسين دعسة

الأردن يرفض إعادة احتلال غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها

حسين دعسة

مجلس النواب الأردني يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة جملةً وتفصيلًا

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصحفيين فى طولكرم