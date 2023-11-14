حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدًا من نقابة الصناعات الهندسية

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وفدًا من النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية برئاسة المهندس خالد منير الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والذي رحب بالوفد والزيارة، مشيدًا بالمواقف الوطنية التي اتخذتها النقابة واهتمامهم الكبير بتدريب كوادرهم النقابية وقواعدهم العمالية وتثقيفهم الدائم، ما يعزز من قدرات العامل ليساهم في دفع عجلة التنمية.

القيادة السياسية تدعم حقوق العمال

وأكد فوزي دعم القيادة السياسية حقوق العمال المختلفة وعلى تقديم حوافز تشجيعية لهم، ما ساهم في زيادة الإنتاج، كما استطاعت تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، فضلًا عن تطوير البنية الأساسية والتي تمهد للتنمية في أى مجال، فالمرحلة المقبلة ستكون الصناعة والقائمون عليها من أولويات العمل، وقد رأينا ذلك من خلال إقامة مؤتمرات الصناعة المتتالية، وستكون الصناعة عصب النهضة القادمة.

من جهته، أكد وفد النقابة أنه بفضل توجيهات المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بتوطين الصناعات، تحققت نجاحات وافتتاحات غير مسبوقة، مشيدين بمبادرتي "حياة كريمة" و"ابدأ"، لما لهما من نتائج مذهلة على زيادة حجم العمل، فضلًا عن منح مساهمات كبيرة للقطاع الخاص، ما أدى إلى زيادة حجم الإنتاج وساهمت في زيادته وتوفير فرص عمل، وكذا تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة تصدير المنتج المصري، بالإضافة إلى تحقيق أرباح غير مسبوقة.

وأضاف الوفد أن مواقف المرشح الرئاسي فيما يخص الأمن القومي ساهمت في تعزيز القوة الوطنية للعمال، وكذا روح الانتماء والولاء لديهم، الأمر الذي ظهر جليًا خلال المؤتمرات التوعوية الموسعة التي قامت بها النقابة خلال الفترة الماضية.