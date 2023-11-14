الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند: فتح باب التقدم لحج الجمعيات الأهلية.. وتطورات الحالة الصحية لريم البارودي

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تنوعت أخبار التريند خلال الساعات الماضية ما بين أخبار فنية وإجتماعية وأخبار أخرى رياضية فى هذا السياق ترصد الدستور خلال التقرير التالى أبرز أخبار التريند.

حتى 30 نوفمبر.. فتح باب التقدم لحج الجمعيات الأهلية

فتحت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، باب التقديم للحج لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء الفريضة لموسم 1445ه- 2024م، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر الجاري.

وأكدت وزارة التضامن، عن إمكانية التقديم أونلاين عبر رابط بوابة الحج https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/HijAbout3.xhtml، كما تم تخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المتقدمين على رقم (0237619909).

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تطورات الحالة الصحية للفنانة ريم البارودي

تصدرت الفنانة ريم البارودي محركات البحث ومواقع السوشيال ميديا بسبب تعرضها لأزمة صحية مفاجئة أثناء تأديتها مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية.

وأصيبت الفنانة ريم البارودي بنزلة برد شديدة أثناء تأديتها مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، حيث ارتفعت درجة حراراتها عدة أيام، ما أدى إلى وضعها تحت الملاحظة لمدة 3 أيام.

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إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يُطلق النار على قوافل المساعدات

قال أحمد جبريل، مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، إن المستشفيات في جنوب قطاع غزة ممتلئة بالكامل بالمصابين، مشيرًا إلى خروج مستشفى القدس عن الخدمة بسبب نفاد الوقود.

 

وأضاف "جبريل"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن غزة لا تزال بحاجة إلى مزيد من المساعدات لا سيما الطبية، لافتًا إلى أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لتأمين المساعدات في قطاع غزة.

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طاقم حكام جنوب إفريقي يُدير مباراة منتخب مصر وجيبوتي بتصفيات مونديال 2026

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم، مباراة منتخب مصر وجيبوتي المقرر بعد غدٍ الخميس باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الأولي من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، إلى طاقم حكام من جنوب إفريقيا.

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