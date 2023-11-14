الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إسعاف الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال يُطلق النار على قوافل المساعدات

أحمد جبريل مدير إسعاف
أحمد جبريل مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني

قال أحمد جبريل، مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، إن المستشفيات في جنوب قطاع غزة ممتلئة بالكامل بالمصابين، مشيرًا إلى خروج مستشفى القدس عن الخدمة بسبب نفاد الوقود.

 

جهود مصرية لتأمين المساعدات إلى قطاع غزة

وأضاف "جبريل"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن غزة لا تزال بحاجة إلى مزيد من المساعدات لا سيما الطبية، لافتًا إلى أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لتأمين المساعدات في قطاع غزة.

 

مخاطر نفاد الوقود

وأوضح مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، أن نفاد الوقود في شاحنات المساعدات يعوق عملية استلامها، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال يطلق النار على قوافل المساعدات التي تصل إلى مستشفيات غزة.

الهلال الأحمر الفلسطيني قطاع غزة مستشفى القدس نفاذ الوقود شاحنات المساعدات

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