الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حتى 30 نوفمبر.. فتح باب التقدم لحج الجمعيات الأهلية

الحج
الحج

فتحت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، باب التقديم للحج لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء الفريضة لموسم 1445ه- 2024م، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر الجاري.

وأكدت وزارة التضامن، عن إمكانية التقديم أونلاين عبر رابط بوابة الحج https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/HijAbout3.xhtml، كما تم تخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المتقدمين على رقم (0237619909).

الشروط 

ووضعت الوزارة عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم لأداء فريضة الحج وهى:- أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك.

-لا يقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لايقل عمره عن 18 عامًا.

-لايشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.

موانع آداء الحج

وأكدت لن يسمح للفئات المرضية التالية التقدم بطلب لأداء مناسك الحج، حيث إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وهم: مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي، مرضى تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، الحالات المتقدمة من ذوي أمراض « القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام»، السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

وأشارت إلى أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزيًا لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقًا لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة، ووفقًا للمستويات المتاحة مع تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا.

ومن المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر المقبل، وتعلن النتائج النهائية للقرعة «أصلي- احتياطي بنسبة 30%» على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.

غدًا.. وزارة التضامن تبدأ فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية

التضامن الاجتماعي الجمعيات أداء الفريضة التضامن المناسك

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