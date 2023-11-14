"مبادرة خفض أسعار السلع".. جهود حكومية للتصدي للغلاء وتخفيف الأعباء الاقتصادية

تعد مبادرة خفض أسعار السلع إحدى جهود الحكومة المصرية الرامية للتصدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتأتي هذه المبادرة في إطار السعي لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين ومحاولة تحسين جودة الحياة اليومية، حيث تبنت الحكومة مجموعة من الإجراءات لخفض أسعار السلع، من بينها توفير السلع الاستهلاكية الأساسية، بنسب تخفيض تتراوح ما بين 15% و25%، وتنظيم السوق لمنع احتكار السلع وتلاعب الأسعار.

وطرحت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية من الدواجن ومنتجات اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع، وتم طرح المنتجات بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة لها.

أهمية مبادرة خفض أسعار السلع على الأسواق

أحدثت مبادرة خفض أسعار السلع تأثيرات إيجابية ملموسة على السوق المصري بعدة طرق ابرزها:

-تحسين القدرة الشرائية: من خلال خفض أسعار السلع، زادت قدرة الأسر على شراء السلع الأساسية، مما ساهم في تحسين الحياة اليومية للمواطنين.

-تقليل الضغط الاقتصادي: تخفيض الأسعار ساهم في تقليل الضغط الاقتصادي على الأسر وتخفيف العبء المالي الذي كانت تحمله في شراء السلع الأساسية.

-تحفيز الاستهلاك: توفير السلع بأسعار منخفضة شجع على زيادة معدلات الاستهلاك في السوق المصري، مما قد يؤدي إلى تحفيز الإنتاج والنشاط الاقتصادي.

-تحقيق التوازن الاقتصادي: من خلال تقديم أسعار منخفضة، يوُمكن تحقيق توازن في السوق وتقليل التضخم والتذبذبات في الأسعار.

-دعم الفئات الأكثر احتياجًا: يعمل خفض أسعار السلع على دعم الفئات الأكثر احتياجًا مثل الطبقات الفقيرة والمتوسطة، ويُعزز من مستوى معيشتهم.

تلك الإيجابيات تمثل بداية إيجابية لمسيرة تحسين الاقتصاد المصري، وتُعد دليلًا على الجهود الحكومة المصرية في تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين وتعزيز استقرار السوق المحلي.

نسب انخفاض الأسعار

فيما يلى يستعرض "الدستور" قائمة أسعار السلع الاستهلاكية ضمن مبادرة خفض الأسعار:

- سعر الزيت الخليط المعبأ 800 مل بسعر 40 بدلا من 45.

- زيت خليط 2.1 لتر بسعر 97.75 جنيه بدلا من 118 جنيهًا.

- كيلو أرز بلدي عريض الحبة بسعر 22 بدلا من 28.

- أرز مستورد 1 كيلو 20 جنيها بدلا من 25.

- مكرونة 1 كيلو 17.5 جنيه بدلا من 20 جنيها.

- مكرونة 350 جراما بسعر 5.75 جنيه بدلا من 7.5 جنيه.

- سعر السكر وزن 1 كيلو بقيمة 27 جنيها بدلا من 35 جنيها.

- دواجن برازيلي مجمدة 1 كيلو بسعر 85 جنيهًا بدلا من 115 جنيهًا.

- طبق بيض 30 بيضة 125 جنيها بدلا من 150 جنيهًا.