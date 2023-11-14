مياه أسيوط: تدريب مسئولي التوعية على استخدام تطبيق Drops

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى البرنامج التدريبى “ميكنة أنشطة التوعية والمشاركة المجتمعية” من خلال تطبيق drops والذى تم إطلاقه بداية هذا العام بهدف ميكنة التخطيط والمتابعة والتقييم لأنشطة التوعية والمشاركة المجتمعية.



الشركة تهدف إلي ميكنة التخطيط والمتابعة والتقييم لأنشطة التوعية



وصرح المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد ان التدريب على كيفية استخدام برنامج drops والمنوط به ميكنة التخطيط والمتابعة والتقييم لأنشطة التوعية والمشاركة المجتمعية بإدارة التوعية والمشاركة المجتمعية استمر لمدة يومين وذلك لتعريف المتدربين بآليات التعامل مع البرنامج وكيفية تنفيذ جميع خطط التوعية والمشاركة المجتمعية باستخدام تطبيق drops.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن هذه الورشة التدريبية جاءت بحضور مسؤولين من القابضة للمياه والمتمثل في الاستاذ وليد صلاح والاستاذ ضياء فارس.

وأضاف رئيس الشركة برنامج drops هو برنامج إلكتروني يتم استخدامه في إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية لتسجيل الأنشطة به والتي يتم تنفيذها في ادارة التوعية والمشاركة المجتمعية، فمن خلال هذا البرنامج يتم تمكين إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية من استخراج تقارير للتوعية وتقييمات واجراء حصر شهري للأنشطة التي تمت وتقييم الإدارة بشكل عام والعاملين بإدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بشكل خاص، وذلك من خلال رفع البيانات والصور والتقارير للأنشطة التي تم تنفيذها سنويا بإدارة التوعية والمشاركة المجتمعية.

وأشار الشرقاوي أن الشركة قامت بتوفير اجهزة تابلت لجميع مسئولي التوعية والمشاركة المجتمعية لبدء العمل على تطبيق drops بهدف التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في ميكنة انشطة وإجراءات العمل بإدارة التوعية والتعرف على مؤشرات الاداء من خلال هذا التطبيق هذا بالإضافة الى قياس مدى تأثير انشطة وحملات التوعية من خلال تطبيق drops.

جانب من التدريب

جانب من التدريب