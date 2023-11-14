جامعة الفيوم تستضيف فريق عمل مبادرة "100 يوم صحة" بكلية التربية

استضافت كلية التربية بجامعة الفيوم، اليوم الثلاثاء، فريق عمل مبادرة “100 يوم صحة”، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور آمال جمعة عميد كلية التربية، والدكتور عبد الناصر شريف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتورة نيفين مجدي منسق المبادرة بإدارة البندر، التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الفيوم.

تقديم فقرات توعوية للطلاب بالمبادرات القومية المتعلقة بالصحة

وقدم فريق المبادرة بكلية التربية بعمل توعية للطلاب بالمبادرات القومية المتعلقة بالصحة، كما تم عمل توعية للطالبات بطرق الكشف المبكر عن سرطان الثدي، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات والكشف الطبي اللازم لمنتسبي الكلية، والتي شملت فحوصات الأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي، والكشف المبكر عن الأورام، والفحص المبدئي العشوائي لأمراض السكر وضغط الدم ووظائف الكلى.

يذكر أن زيارة الفريق الطبي تأتي ضمن قيام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم بالتعاون مع مديرية الصحة لعمل ندوات توعوية بطرق الوقاية والاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" بعدد من الكليات.

في سياق آخر، كانت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، بقيادة طارق الشوربجي، بالتنسيق مع جمعية الأورمان، قد شاركت فى تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة لدعم 300 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأيتام وغير القادرين بقرية العزب إحدى القرى التابعة لمركز الفيوم.

وأكد طارق الشوربجي، أن تنظيم المعرض جاء لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ولرفع المعاناة عن كاهلهم، وليحيوا حياة كريمة، مؤكدا إلى أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأ سر الأكثر احتياجا، موجها بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

جامعة الفيوم: تستضيف فريق عمل المبادرة الرئاسية (١٠٠ يوم صح

جامعة الفيوم: تستضيف فريق عمل المبادرة الرئاسية (١٠٠ يوم صح