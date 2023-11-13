الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قافلة طبية لدعم المرضى الأولى بالرعاية فى الفيوم

قافلة طبية
قافلة طبية

نجحت جمعية الأورمان، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، وبالتعاون مع المستشفى الجامعى بالفيوم فى توقيع الكشف الطبي على عدد (89) مريضًا ومريضة من أبناء قرية الشيخ فضل بمركز الفيوم، وتوابع بندر سنورس وقرية السليين بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم. 


وأكد  طارق الشوربجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، أن القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر– عيون– أعصاب– عظام– مخ وأعصاب– سمعيات– جراحة عامة– أطفال– باطنة– مسالك)، وعمل إشاعات وتحاليل لعدد 44 حالة.


من جانبه، قال ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه تم إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابًا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.


وأضاف أن الجمعية بمحافظة الفيوم نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

 

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية
المستشفى الجامعي الفيوم قافلة طبية جمعية الأورمان مديرية التضامن الإجتماعي قرية الشيخ فضل

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