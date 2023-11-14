الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عصابة سرقة خط بترول في الصف للمحاكمة

عصابة
عصابة

أحالت النيابة العامة بالجيزة عصابة تخصصت فى سرقة خط بترول بمنطقة الصف للمحاكمة الجنائية.

أدلى المتهمون بسرقة مواد بترولية، من خط لنقل البترول في الصف، باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بشأن تورطهم في سرقة المال العام، فذكروا أنهم استغلوا مرور خط البترول أسفل منزل أحدهم، وركبوا محبسا بعد كسر الماسورة، وسحبوا كميات من المواد البترولية لبيعها.

أضاف المتهمون في أقوالهم أمام النيابة، أنهم ظنوا عدم كشف أمرهم، وخاصة لوجود أحد العاملين بشركة البترول معهم أثناء التنفيذ، إلا أنهم اكتشفوا بعد تركيبهم محبس بخط البترول، أنه تسبب في كسر به، ما أدى إلى حدوث تسريب.

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وتابع المتهمون في اعترافاتهم، أنهم كانوا يحلمون بالثراء السريع من وراء بيع المواد البترولية.

كشفت التحقيقات أن المنزل الخاص بالمتهم محل الواقعة مخالف، فتم التنسيق مع مسئولي مجلس المدينة لإزالة المنزل.

وكانت قد قررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهمين وطالبت بسرعة التحريات حول الواقعة.

سرقة خط بترول الصف للمحاكمة الجنائية النيابة العامة الجيزة

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