ضبط عصابة لسرقة المواد البترولية في الجيزة

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة من مسؤول بإحدى شركات أنابيب البترول باكتشافه تثبيت محبس على خط أنابيب بترول تابع للشركة عمله بقصد سرقة المواد البترولية "السولار" منه.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وتبيّن أنهم 6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرتيّ مركز شرطة "أطفيح والعياط".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا بارتكابهم الواقعة، كما اعترف المتهمون بقيام اثنين منهم بتوزيع المواد البترولية المُستولى عليها باستخدام سيارة نقل "فنطاس" ملك أحدهم، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.