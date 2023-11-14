الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يصل الكونجرس الأمريكي.. ماذا حدث؟

يلعب شباب الساسة في الولايات المتحدة الأمريكية عادة دورًا مهمًا للغاية خلف الكواليس وخصوصًا في الكونجرس حيث يعملون على تقديم المشورة وتوجيه المواقف السياسية للمشرعين، ولكن يبدو أن صراع الأجيال اشتعل حيث يرفض هؤلاء الشباب السياسة الأمريكية الحالية الداعمة لإسرائيل بشكل مطلق، ما يبشر بسياسة أمريكية مختلفة في العقود القادمة.

صراع الأجيال يشتعل في الولايات المتحدة

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن مظاهر الخلاف العلنية الكبيرة، بما في ذلك الإضراب الذي حدث الأسبوع الماضي في مبنى الكابيتول وموجة من الرسائل المفتوحة إلى المشرعين، تعكس انقسامًا عميقًا بين الأجيال بين الديمقراطيين حول المدى الذي يمكن أن يذهب إليه انتقاد الحملة العسكرية الإسرائيلية.

وقال سليفين، الذي عمل في وظائف مختلفة في الكابيتول هيل طوال الجزء الأكبر من عقد من الزمن: "لا أستطيع التفكير في جهد مماثل أو مماثل من قبل الموظفين، إنه لا يشبه أي شيء رأيناه من قبل".

وتابعت أنه في الأسابيع القليلة الماضية، وقع المئات من الموظفين على رسائل تدعو أعضاء الكونجرس إلى الموافقة على وقف إطلاق النار، وظهر العشرات في المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، بما في ذلك على بعد خطوات من البيت الأبيض حيث رفع البعض لافتات كتب عليها "الكونجرس، موظفوك يطالبون بوقف إطلاق النار".

وأضافت أنه في إحدى هذه الرسائل المفتوحة، التي قادها مساعدون يهود ومسلمون ووقعها أكثر من 550 موظفًا حتى 9 نوفمبر: "إن أصوات أعضاء الكونجرس تتمتع بقوة هائلة - لقد رأينا ذلك بشكل مباشر، عليهم استخدام تلك القوة لحماية المدنيين المعرضين لخطر وشيك".

واتهم الموقعون المشرعين بتجاهل محنة المدنيين الفلسطينيين الذين قتلوا في الحملة العسكرية الإسرائيلية بينما ركزوا بشدة على المدنيين الإسرائيليين، وتقدر وزارة الصحة في غزة، التي تسيطر عليها حماس، أن 11 ألف شخص وقد قُتل مدنيون هناك خلال الشهر الماضي.

وجاء في الرسالة: "نحن نقدر رؤية كل عضو في الكونجرس تقريبًا يعبر عن تضامنه السريع والقاطع مع الشعب الإسرائيلي، لكننا نشعر بقلق عميق لأن مثل هذه العروض الإنسانية بالكاد تمتد إلى الشعب الفلسطيني".

وكتب الموقعون أنهم ظلوا مجهولين بدافع القلق على سلامتنا الشخصية، وخطر العنف والتأثير على مصداقيتنا المهنية في الكابيتول هيل.

وفي الوقت نفسه تقريبًا، كتب 500 موظف سابق في حملة الرئيس بايدن لعام 2020، الذين يطلقون على أنفسهم اسم "خريجو بايدن من أجل السلام والعدالة"، رسالة مفتوحة تدعو إلى وقف إطلاق النار، وحذروا من أنه "إذا فشلت في التصرف بسرعة، فإن إرثك سيكون التواطؤ في مواجهة الإبادة الجماعية".

ووقع أكثر من 400 موظف سابق في حملة السيناتور إليزابيث وارن لعام 2020 على رسالة مماثلة موجهة إلى المرشح الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس، كما فعل 400 مساعد سابق لحملتي السيناتور بيرني ساندرز لعامي 2016 و2020.

ورفض ساندرز، وهو مستقل من ولاية فيرمونت، الدعوات لوقف إطلاق النار، وقد دعا هو ووارن إلى التوقف مؤقتًا للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

وقالت وارن في مقابلة قصيرة: "أنا فخورة جدًا بالأشخاص الذين يقاتلون من أجل ما يؤمنون به، إنه شيء تقاسمناه أنا وموظفوني السابقون في الخنادق لسنوات".