الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الخال مش والد".. قاتل ابنة شقيقته بالهرم: أمها رمتها لينا واتجوزت

قاتل
قاتل

أدلى المتهم بقتل طفلة شقيقته في الهرم باعترافات تفصيلية خلال مناقشة رجال مباحث الجيزة له عقب إلقاء القبض عليه بعد هروبه حيث قال إنه اعتاد الاعتداء بالضرب على الطفلة البالغة من العمر 5 سنوات لرغبته في تأديبها وتهذيب سلوكها. 

وأضاف المتهم أن شقيقته "والدة الطفلة" انفصلت عن زوجها لتتزوج من آخر وتركت لنا طفلتها تقيم برفقتي أنا وأمي العجوز وأنه كان يعذبها ويضربها بسبب غضبه من أمها التي تخلت عنها لهم لتربيتها مرددا: "رمت بنتها وراحت أتجوزت وحملتنا همها". 

وكشفت تحريات المباحث الجنائية بالجيزة برئاسة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية أن المتهم منفصل عن زوجته ومقيم مع والدته وشقيقته انفصلت أيضا عن زوجها وتركت لهما طفلتها وتزوجت من آخر، وأضافت التحريات بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث أن المتهم كان يعاني من حالة هياج نفسي وينهال على الطفلة بالضرب حتى فارقت الحياة بين يديه يوم الجريمة وتصادف زيارة والدته لها فأبلغت عن شقيقها بقتل ابنتها. 

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أب يقتل طفلته ويعذب الأخرى عقابًا لزوجته على تركها المنزل بالهرم

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أول صورة للمتهم بالاعتداء على ابنة شقيقه في 6 أكتوبر

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم، من غرفة النجدة بوصول طفلة تبلغ من العمر ٥ سنوات للمستشفى جثة هامدة.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفلة تُدعى وعد.ك.ا، ٥ سنوات وبها آثار ضرب وتعذيب في أماكن متفرقة من جسدها.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة خال المجني عليها بعدما تعدى عليها بالضرب والتعذيب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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