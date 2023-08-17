الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أول صورة للمتهم بالاعتداء على ابنة شقيقه في 6 أكتوبر

المتهم بقتل ابنه
المتهم بقتل ابنه شقيقة

تنشر "الدستور" صورة المتهم بقتل ابنة شقيقه، بعد نشر التفاصيل الأولية قبل بضعة أيام لقصة الطفلة "سجدة" ذات الثلاث سنوات من مدينة السادس من أكتوبر، وكانت الطفلة يتيمة الأب والأم وتوفيت بعد تعرضها للتعذيب والإهمال واستغلالها في التسول وجمع الأموال بحجة التربح، بل وصل الإهمال إلى درجة تعاطي الطفلة للحشيش المخدر، وتوفيت بعد نقلها إلى مستشفى السادس من أكتوبر.

وأثبت التقرير الطبي المبدئي أن الطفلة تعرضت لعنف جنسي وجسدي مع تعذيب وحروق وجروح بالجسد قديمة وجديدة.

 وبالفحص، تبيَّن أنه بتاريخ 29 يوليو الماضي تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات باستقباله (طفلة - 3 سنوات) فاقدة الوعي مُصابة بعدة حروق وسحجات متفرقة بالجسم، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

وتمكن رجال المباحث من ضبط مرتكب الواقعة، عم الطفلة، مقيم بدائرة القسم، وتم ضبطه وأقرّ بأن الطفلة المذكورة وشقيقيها مقيمان صحبته عقب وفاة والديهم.

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IMG_20230816_214849
ابنة شقيقه 3 سنوات “الدستور” التقرير الطبي المبدئي الأب والأم مدينة السادس من أكتوبر

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