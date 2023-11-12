أب يقتل طفلته ويعذب الأخرى عقابًا لزوجته على تركها المنزل بالهرم

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة عن ملابسات قتل أب لطفلته والشروع في إنهاء حياة الأخرى انتقامًا من زوجته التي تركت له منزل الزوجية وأبناءها الثلاثة بعد خلاف بينهما.

وأشارت التحقيقات إلى أن مديرية أمن الجيزة تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة طفلة وبجوارها شقيقتها تصارع الموت داخل شقة بشارع حمد ياسين من شارع الملك فيصل بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات.

كما تبين إصابة شقيقتها 5 سنوات بحالة إعياء نتيجة ضربها بقسوة، تم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما نقلت جثة شقيقتها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وشكَّل اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وكلف ضباط قسم شرطة الهرم بالبحث عن والدي الطفلتين ومناقشة الجيران حول الحادث وكيفية اكتشاف الجريمة.

توصلت تحريات العقيد هاني الحسيني، مفتش مباحث الهرم إلى حقيقة الواقعة، حيث تبين أن والد الطفلتين "سائق توك توك" وراء ارتكاب الجريمة وأنه فر هاربًا بعدما اصطحب طفله الثالث، تم استدعاء الزوجة بعد تحديد مكان تواجدها بمنزل أسرتها وقالت إنها تعددت خلافاتها مع زوجها وعقب مشاجرة أخيرة بينهما منذ عدة أيام غادرت منزل الزوجية إلى منزل أسرتها بعدما تركت له أطفالها الثلاثة "بنتين وولدًا" حتى تم استدعاؤها وعلمت بمقتل إحدى طفلتيها ومصارعة الأخرى للموت.

بعد نشر عدة أكمنة وتتبع خطوط سير الأب المتهم نجحت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث الهرم في إلقاء القبض عليه.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الجريمة وقال إنه انتابته رغبة في الانتقام من زوجته بعد تركها أطفالها الثلاثة والذهاب لمنزل أسرتها بعد خلاف بينهما، فقرر التخلص من طفلتيه فانهال عليهما بالضرب تاركًا إياهما في حالة إعياء فأخذ ابنه الصغير وفرّ هاربًا به.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات وقررت حبس الأب المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثة الابنة المجني عليها واستعلمت من المستشفى عن حالة شقيقتها المصابة وما زالت التحقيقات مستمرة.