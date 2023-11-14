الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع مسنة بحريق منزلها في مصر الجديدة

حريق بشقة
حريق بشقة

لقيت مُسنة مصرعها، في نشوب حريق بشقة سكنية بعقار مكون من 6 طوابق بشارع هارون الرشيد بمنطقة مصر الجديدة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حريق داخل شقة بعقار مكون من 6 طوابق بشارع هارون الرشيد بمصر الجديدة ونتج عنه مصرع سيدة.

على الفور انتقلت رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والاسعاف وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده للطوابق الاخري وتم السيطرة عليه.

تم نقل جثه السيدة مسنه تدعي «نادية. ف» تبلغ من العمر 85 عاما، إلى ثلاجة مستشفي هيلوبوليس العام ثم إلى المشرحة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيقات.

مصرع شارع هارون الرشيد منطقة مصر الجديدة مصر الجديدة

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