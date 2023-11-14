أحمد الباز: ما تفعله إسرائيل في غزة انتهاك لكل قوانين وأسس حقوق الإنسان

أدان المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، إعاقة قوات الاحتلال دخول شاحنات المساعدات الإنسانية للمدنيين بقطاع غزة، مؤكدا أن معبر رفح مفتوح منذ اليوم الأول للأحداث ولم يغلق إنما الإعاقة من الجانب الإسرائيلي.

وأكد الباز في بيان له منذ قليل، أن قوات الاحتلال انتهكت كل القوانين والمواثيق الدولية، وحقوق الإنسان، منوها أن من لم يمت بالصواريخ والقصف سيموت جوعا وعطشا أو لعدم تلقيه العلاج، خاصة مع توقف عدد كبير من مستشفيات القطاع عن تقديم الخدمة بسبب نفاذ الوقود.

مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات لغزة

وأوضح الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، أن استمرار إسرائيل فى إعاقة ورفض دخول المساعدات الإنسانية لغزة، سينذر بكارثة إنسانية ستكون الأخطر فى هذه المرحلة، لافتا إلي أن المنظمات الدولية والأممية، أكدت أن المستشفيات وجميع الخدمات الأخرى من اتصالات وغيرها ستتوقف الخميس المقبل إذا لم تسمح إسرائيل بإدخال الوقود.

وجدد مناشدته للمجتمع الدولي بالاضطلاع إلى مسؤولياته الدولية والإنسانية، والضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار وعمل هدنة إنسانية تدخل خلالها المساعدات للمدنيين العزل، اللذين وقعوا نحت وطأة سياسة العقاب الجماعي الذي ترتكبه إسرائيل.

وكانت قد أدانت نقابة الصحفيين بأشد العبارات استمرار العدوان الصهيوني في استهداف الصحفيين وناقلي الحقيقة، والتي جاء آخرها اليوم ضد فريق قناة القاهرة الأخبارية المتواجد في محيط مستشفى الشفاء بقطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد الزميل أحمد فطيمة مصور القناة وإصابة زميل له في قصف لمحيط مستشفى الشفاء بقطاع غزة، طبقا لما أعلنه الزميل أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة.

وطالبت النقابة بضرورة محاكمة مرتكبي هذه الجريمة بحق الزملاء في القاهرة الأخبارية وكل الصحفيين في فلسطين كمجرمي حرب، مشيرا إلى أن هذه الجريمة بحق الزميلين تأتي بعد جريمة أخرى دفع ثمنها الصحفيين في محيط المستشفى وهي قطع الاتصالات عنهم، ما عطل وصول خبر استهداف الزملاء لأكثر من يوم وربما عطل جهود الإنقاذ.

