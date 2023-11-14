الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصحة الفلسطينية: دفن 170 شهيدًا تحللت أجسادهم فى ساحة مستشفى الشفاء

غزة
غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن أنه يجري الآن دفن 170 شهيدا، بعد أن تحللت أجسادهم في ساحة مستشفى الشفاء.

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن الساحة تحولت لمقبرة جماعية في مشهد أليم جدا.

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من جانبه، قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة، قبل قليل: حذرنا مرارا من أن تصبح المستشفيات مقابر جماعية ومشارح للجثث.

وأضاف المدير العام لوزارة الصحة في غزة أن الُمسيّرات الإسرائيلية تطلق الرصاص بين أقسام مجمع الشفاء.

وفي ظل استهداف المستشفيات والمراكز الطبية، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا على المناطق الغربية لمستشفى المعمداني بمدينة غزة.

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كما ألقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الفسفور والإنارة في المكان.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القصف أسفر عن انقطاع الكهرباء عن أجزاء من مستشفى المعمداني بسبب تضرر الخلايا وعدم وجود وقود.

كما أعلن الناطق باسم مستشفى شهداء الأقصى، خليل الدقران، صباح اليوم الثلاثاء، عن أن نقص الموارد أجبرهم على بتر أعضاء بعض المصابين، لعجزهم عن إجراء عمليات جراحية.

وأفاد "الدقران"، في تصريحات صحفية، باستشهاد عدد كبير من المصابين نتيجة النزيف وعجزهم عن تقديم الخدمة الطبية لهم.

وتابع الدقران: "وصلنا اليوم أكثر من 25 شهيدًا، بينهم 3 أطفال وصلوا أشلاء".

وما زالت قوات وطائرات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في قصف واستهداف المدنيين في كل مدن قطاع غزة، مخلّفة الآلاف من الشهداء والجرحى.

وسبق وحذر مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة من "توقف العمليات الإنسانية خلال 48 ساعة، لعدم السماح بدخول الوقود إلى غزة"، التي يحاصرها الاحتلال الإسرائيلي.

وقال توماس وايت، للصحافة: "في الساعات الـ48 المقبلة سيتوقف كل شيء، ليس هناك ما يمكننا القيام به"، مؤكدًا بذلك التحذير الذي أطلقه على منصة "إكس" قبل ساعات.

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