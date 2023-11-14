"إكسترا نيوز" تستعرض مساعدات الشركة المتحدة دعمًا لأهالى غزة (فيديو جراف)

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" "فيديو جراف" عن المساعدات التي قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لأهالي غزة، وكذا حملات التبرع بالدم.

وعرض، خلال حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "هذا الصباح"، فيديو جراف يوضح المساعدات على النحو التالي:

_ إرسال قالفة غذائية كبيرة إلى قطاع غزة.

_ تضم القافلة 6 شاحنات محملة بـ150 طن مواد غذائية ومياه.

_ تدخل الشاحنة إلى قطاع غزة بالتنسيق مع مؤسسة "حياة كريمة".

_ القافلة وصلت إلى معبر رفح أمس 13 نوفمبر تمهيدًا لدخول المساعدات.

_أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حملة للتبرع بالدم فور اندلاع العدوان.

كانت قد وصلت، أمس، قافلة مساعدات من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى معبر رفح، تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة.