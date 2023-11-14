الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الهلال الأحمر الفلسطينى" تحمّل الاحتلال مسئولية حياة 300 مريض بمستشفى القدس

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر

حمل رائد النمس، مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة، قوات الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي الصامت المسئولية الكاملة عن حياة الـ300 مريض وحياة الكادر الطبي المتواجد الآن في مستشفي القدس بغزة.

القصف الإسرائيلي أوقف قافلة كانت في طريقها إلى مستشفى القدس بقطاع غزة لإجلاء نحو 300 مريض

وقال، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم، إن القصف الإسرائيلي أوقف قافلة كانت في طريقها إلى مستشفى القدس بقطاع غزة لإجلاء نحو 300 مريض، حيث قام باعتراضها، مما أدى إلى رجوعها مرة أخرى، وقامت قوات الاحتلال المتمركزة في محيط مستشفي القدس باستهداف محيطه بعدة قذائف وإطلاق الأعيرة النارية على المشفى، وبالتالي هناك عرقلة كبيرة لإجلاء المرضى من مستشفى القدس.

قطاع غزة مستشفى القدس الإحتلال الإسرائيلي المجتمع الدولي مستشفي القدس غزة

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