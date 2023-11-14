"كانوا سكرانين".. تفاصيل مشاجرة أجانب بسبب عيد ميلاد بمدينة نصر

كشفت تحريات مباحث القاهرة ملابسات مشاجرة تم تداول صورها على مواقع التواصل الاجتماعي بين عدد من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول في منطقة مدينة نصر.

وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إلى أن الواقعة حدثت أثناء استعداد أطراف المشاجرة لاقامة حفل للاحتفال بعيد ميلاد أحدهم.

وتبين أنه أثناء استعدادهم لإقامة الحفل اختلفوا فيما بينهم على المكان المناسب له، فتطور الخلاف إلى مشاجرة كما ظهر في الصور، وأنهم كانوا في حالة سكر.

كما تبين من التحريات عدم وجود أي إصابات أو وفيات جراءه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وانتهت بالتصالح فيما بينهم.