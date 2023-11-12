استمرار حبس المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر

قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس المتهمين بالاستيلاء على مبلغ مالي من أحد الأشخاص بأسلوب انتحال الصفة بمدينة نصر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تبلغ لقسم شرطة ثالث مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") بقيام "شخصين" يستقلان دراجة نارية باستيقافه بأسلوب انتحال الصفة واستيلائهما منه على (مبلغ مالي "عملات أجنبية") مُرسل له من قِبل شقيقه خارج البلاد عبر أحد مكاتب تقديم الخدمات.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبي الواقعة (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة القاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية من متحصلات السرقة" - سيارة "مُستأجرة" - 2 جهاز لاسلكي – 4 هواتف محمولة)، بمواجهتهم أقر أحدهم بأنه "وسيط بمكتب خدمات" ملك (أحد الأشخاص -له معلومات جنائية- "أمكن ضبطه" – كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول)، ونظرًا لعلمه بموعد تسليم المبلغ المالي للمجني عليه خطط لسرقته، بالاستعانة بباقي المتهمين بأسلوب "انتحال الصفة" مُستخدمين في ذلك (دراجة نارية دون لوحات - طبنجة صوت) "تم استخدامهما بالواقعة - أمكن ضبطهما".. وباستدعاء المجنى عليه، تعرف على المتهمين واتهمهم بارتكاب الواقعة.

وبمواجهة صاحب المكتب المشار إليه، اعترف بمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى داخل البلاد بنظام المقاصة بالمخالفة للقانون.. وضبط بحوزته (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.