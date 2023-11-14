الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالتعاون مع "التنمية المحلية".. قنا تشارك في ورشة عمل منصة أيادي مصر

محافظ قنا
محافظ قنا

قال اللواء أشراف الداودى محافظ قنا، بأن وحدة "أيادي مصر" بمحافظة قنا تشارك في ورشة عمل لتدريب وتأهيل أعضاء الوحدة علي إدارة المنصة الإلكترونية "أيادي مصر"، وذلك بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومؤسسة هانس زايدل الألمانية. 

 وتعقد الورشة في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر الجاري، بمشاركة محافظات (المنيا، اسيوط، بني سويف، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان) في محافظة الأقصر، يأتي ذلك في ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية وما تسهم به في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية.

 مشروع أيادي مصر يهدف لدعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية

من جانبه أوضح عبد الرحيم محمد مدير وحدة أيادى مصر، أن وزارة التنمية المحلية أطلقت مشروع أيادي مصر" لدعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك باعتباره مشروعًا قوميًا يستهدف كل الفئات المرأة والشباب والأسرة المصرية في عمومها، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وبالتنسيق مع شركة أي أسواق مصر لمتابعة المنصة الالكترونية " ايادي مصر" للتسويق للحرف اليدوية والتراثية.

كان قد استأنف اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح ابوكريشة السكرتير العام المساعد، إستقبال المواطنين بمكاتبهم، وذلك لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد أفضل حلول ممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، يأتى ذلك في إطار حرص محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة، بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، وسمية حسن مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة.

حيث استقبل محافظ قنا 41 مواطنا من مختلف مراكز المحافظة، وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حده، حفاظا على خصوصية الشكوى، وتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، وإرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين.

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