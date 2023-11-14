مستشار الرئيس الفلسطينى: الاحتلال يهدف لإعادة الاستيطان إلى قطاع غزة

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تهجير سكان غزة بهدف إعادة الاستيطان للقطاع.

وتابع "الهباش"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس كلها أراض فلسطينية، ومستقبل غزة يقرره الفلسطينيون، منوهًا بأن هدف حكومة الاحتلال هو إفراغ فلسطين من أهلها.

وأضاف أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن إجلاء سكان غزة إلى دول أخرى هو الحل الإنساني الصحيح لهم وللمنطقة، ولا يرى أن تكون هناك فرصة لوجود قطاع غزة بشكل مستقل ماليًا وسياسيًا، هو دليل جديد على عنصرية الاحتلال.

وأشار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يرعى النظام الإرهابي الذي تقوده الحكومة الإسرائيلية الحالية المتطرفة، لافتًا إلى أن نتنياهو بني ائتلافه الحكومي على العنصرية والتطرف، حيث تدعم الولايات المتحدة العدوان الإسرائيلى على الفلسطينيين، وتعطي نتنياهو الضوء الأخضر لارتكاب مزيد من الجرائم في فلسطين.

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي سيرحل في النهاية، وستبقي فلسطين للفلسطينيين.