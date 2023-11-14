الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"من 6 ابتدائي لكلية العلوم".. حكاية الطفل "يحيى" أصغر طالب جامعي (فيديو)

يحيى عبدالناصر
يحيى عبدالناصر

يحيى عبدالناصر النجار، طالب في الصف السادس الابتدائي، من محافظة دمياط، استحوذ على اهتمام كبير، بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلحاقه للدراسة في كلية العلوم جامعة دمياط بسبب نبوغه العلمي.

قصة «يحيى» تفتح الباب لملف رعاية النابغين، الذي يحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحرص دائمًا على دعم الشباب المتفوق علميًا في مختلف المجالات، مع تكريمهم بكافة المناسبات.

وتكشف قصة الطفل "يحيى" عن حالة متميزة واستثنائية، ليس لها قصة مماثلة، بسبب ذكائه الفائق وقدرة استيعابه عالية جدًا على حل مسائل معقدة، مع فهم دقيق للنظريات المعقدة في الفيزياء والكيمياء، على الرغم من أن عمره في ذلك الوقت لم يتجاوز 4 سنوات، بحسب تقرير عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية.

منحة كاملة على أسرة الطالب لدخول برنامج للنابغين

لاحظ والدي يحيى الطفرة الغريبة، ليطلبوا من معلميه شرح مناهج الصفوف المتقدمة، وعلى مدار 8 سنوات، زادت نسبة ذكائه ونبوغه في الصفوف المتقدمة خاصة في المواد العلمية، وفي الوقت نفسه عرض مجلس الوزراء منحة كاملة على أسرة الطالب، لدخول برنامج للنابغين في جامعة زويل، وستتولى الدولة رعاية الطالب وأسرته طوال مدة دراسته، حتى يصل للمكانة العلمية المستحقة.

أجرت وزارة التعليم والبحث العلمي اختبار قدرات للطفل، ليتأهل بعدها إلى اختبارات أخرى مع الطلاب المتقدمين للقبول بمدينة زويل، وكان الاختبار للمواد العلمية في الفيزياء والكيمياء والرياضيات والتفكير الأدبي، ونجح "يحيى" وأصبح ضمن أفضل 10% من المتقدمين لاختبارات القبول، وخضع الطالب لاختبار تحديد مستوى للغة الإنجليزية لمدة ساعتين، حصل فيها على مستوى ممتاز، مما أهله لدراسة الجامعة.

كلية العلوم أصغر طالب جامعي حكاية الطفل يحيى 6 ابتدائي طالب جامعى صباح الخير يا مصر

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