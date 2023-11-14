الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

شريف سلامة ينتهى من تصوير مشاهد "العودة" بمدينة الأقصر

شريف سلامة
شريف سلامة

انتهى الفنان شريف سلامة وأبطال مسلسل "العودة" من تصوير المشاهد الخارجية للعمل بمدينة الأقصر.

ومن المقرر أن يعود طاقم عمل المسلسل إلى القاهرة لاستئناف تصوير الحلقات الأخيرة منه تحت قيادة المخرج أحمد حسن، الذي قطع شوطًا كبيرًا في تصوير المسلسل الذي يعرض خلال موسم دراما الأوف سيزون. 

وصوّر المخرج أحمد حسن عدة مشاهد من المسلسل، الذى يعد من أبرز المسلسلات في موسم الأوف سيزون، حيث صور في مناطق عدة الأقصر ومدينة 6 أكتوبر وبعض الشقق بالقاهرة ومناطق أخرى.

قصة مسلسل العودة 

ويناقش المسلسل قضية مهمة من قضايا صعيد مصر، والتى لها علاقة بالتنقيب عن الذهب، حيث تدور معظم أحداث العمل فى مدينة الأقصر، إضافة إلى خط درامى آخر خاص بالقاهرة.

أبطال مسلسل العودة

مسلسل العودة من بطولة شريف سلامة، عصام السقا، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، محمد عبدالعظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد والى، تامر سعد،  وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في إطار صعيدى اجتماعى. 

مسلسل ورق التوت

ويعرض لشريف سلامة حاليًا مسلسل "ورق التوت" عبر شبكة قنوات cbc، وهو من بطولة مجموعة كبيرة من الممثلين الشباب وأبرزهم شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبدالناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الأسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب، وإخراج حسام على.

شريف سلامة الفنان شريف سلامة أبطال مسلسل العودة مسلسل العودة مسلسلات الأوف سيزون

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