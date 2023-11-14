الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المنتخب الأوليمبى يواصل تدريباته بالعاصمة الإدارية

المنتخب الاوليمبى
المنتخب الاوليمبى

يواصل المنتخب الاوليمبى بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفنى، تدريباته اليومية خلال معسكره المغلق بالقرية الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وطالب ميكالى محمد بركات عضو الجبلاية بضرورة الاتفاق على خوض مباراة ودية على الأقل خلال هذا المعسكر مع احد اندية القمة فى الدورى الممتاز، بعد فشل الجبلاية فى الاتفاق على مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولى، وذلك للوقوف على مستوى اللاعبين.

ولم يخفى المدرب البرازيلى استياءه الشديد من عدم خوض مباريات ودية خلال المعسكر الحالى، لأن ذلك حتما يضر بخطة إعداد المنتخب الأوليمبى للمشاركة فى دورة الألعاب الأوليمبية التى تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس الصيف المقبل.

وأدى المنتخب الأوليمبي أول تدريباته مساء أمس على ملعب نادى النادى فى إطار برنامج الاستعداد للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وشهد المران فقرات خططية وجمل فنية جديدة حرص على تنفيذها اللاعبون خلال التقسيمة التى أجراها المنتخب وظهر فيها الجميع بشكل متميز، فى محاولة لكسب ثقة ميكالى، لضمان التواجد بشكل مستمر فى قائمة الفراعنة خلال الفترة المقبلة، التى ستشهد ثبات فى الاختيارات تمهيدا للتواجد فى القائمة النهائية التى ستخوض فعاليات اوليمبياد باريس.

 وحضر التدريب محمد بركات عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، حيث حرص على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالمعسكر.

كما حرص الجهاز الفنى واللاعبين على  الترحيب بعادل مصطفى المدرب المساعد،الذى انضم بديلا لوائل رياض الذى تولى مهمة المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد  2005 .

وأشاد ميكالى بروعة المنشأة الرياضية الحديثة وبأرضية ملعب نادى النادى أحد ثمار الجمهورية الجديدة التى تشهد طفرة غير مسبوقة فى البنية التحتية مؤكدا أنه سعيد جدا برؤية مثل هذه القلاع الرياضية فى مصر.

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