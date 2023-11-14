وصول أول طائرة تقل روسيين تم إجلاؤهم من غزة إلى موسكو

وصلت أول طائرة تقل المواطنين الروس الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى مطار دوموديدوفو في موسكو قادمة من القاهرة، حسبما أوردت قناة "آر تي عربية" الروسية.

وأعلنت وزارة الطوارئ في روسيا، في بيان، الأحد الماضي، إجلاء أول 70 مواطنًا روسيًا من قطاع غزة إلى القاهرة.

وجاء في البيان: "حاليًا، يتم نقل جميع المواطنين إلى القاهرة، وسيتم تأمين المساعدة الشاملة لهم، ومن ضمنها المساعدة الطبية والنفسية".

وأكد البيان، أن أطباء وعلماء نفس سيرافقون المواطنين طوال الرحلة.

وفي وقت سابق، كشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن هناك حوالي 300 مواطن روسي قاصر على قائمة الإجلاء من قطاع غزة.

وكتبت زاخاروفا عبر تطبيق "تلجرام": "هناك الكثير من الأطفال على قائمة الإجلاء من غزة. نحن نتحدث عن حوالي 300 مواطن روسي قاصر، لقد ظلوا تحت الحصار لمدة شهر".

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، قد بحث في وقت سابق مع السفير الإسرائيلي لدى روسيا، ألكسندر بن تسفي، مسألة الخروج الآمن للمواطنين الروس من قطاع غزة، وكذلك إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "تم التأكيد على أهمية الاتصالات الروسية الإسرائيلية النشطة من أجل ضمان الخروج الآمن، لجميع المواطنين الروس الراغبين، من قطاع غزة، وكذلك تحرير الرهائن المحتجزين لدى حماس بما فيهم من يحملون الجنسية الروسية"، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع تم عقده بناء على طلب من الجانب الإسرائيلي.