قصواء الخلالي: الإعلام العالمي تعامل بسلبية مع القضية الفلسطينية

قالت قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إن الإعلام العالمي في حالة سلبية في التعامل مع القضية الفلسطينية بسبب تبنيه لنظرية الجانب الصهيوني رغم المظاهرات والمطالبات الشعبية بحق الشعب الفلسطيني.

وأشارت قصواء الخلالي، إلى أن الشعوب في العالم بدأت تتفهم ما يحدث في غزة، وما يمارسه الكيان المحتل، وهذا ما نشاهده في المظاهرات التي تجوب شوارع العالم.

ونوهت بأن على الإعلام العالمي أن يهتم ويغير وجهة نظره، وتسليط الضوء على الانتهاكات التي يفعلها الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني.