إحالة نوبتجية الوحدة الصحية بالبساتين إلى التحقيق بسبب الغياب فى دمياط

واصل الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، مساء الإثنين، جولاته المرورية بمرور مفاجىء على الوحدة الصحية بالبساتين، حيث أحال أفراد النوبتجية المتغيبين فورا للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



كما أكد وكيل الوزارة على استمرار المرورات الدورية بواسطه فرق المتابعة وبواسطته شخصيا، وأكد على أنه لا تهاون مع أي فرد تسول له نفسه تعطيل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

واجتمع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، مع مديرى الإدارات الصحية على مستوى المحافظة وذلك لمتابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة المنتشرة على مستوى المحافظة وبحث المشكلات التى تواجه المنشات الصحية وبحث طرق حلها.

وتابع وكيل وزارة الصحة في دمياط مؤشرات تقديم الخدمات الصحية ضمن المبادرات الرئاسية الصحية والتى يتم تقديمها عن طريق الفرق الثابتة بالوحدات والفرق المتنقلة على مستوى المحافظة، والتى تأتي على رأسها مبادرة ١٠٠ يوم صحة، والتى تشمل تقديم خدمات الكشف عن الامراض المزمنة والاعتلال الكلوى والكشف المبكر عن الأورام السرطانية بإلإضافة إلى تقديم خدمات مبادرة صحة المرأة.

يذكر أنه حصلت مديرية الصحة بدمياط على المركز الأول على مستوى الجمهورية في تحقيق نسب المستهدف من الفحص والعلاج بالمبادرات الرئاسية.

إلى جانب ذلك تابع وكيل وزارة الصحة معدل ونسب تحقيق المستهدف من حملة طرق الأبواب الخاصة بتنظيم الأسرك، والتى تستهدف حصر وتسجيل جميع السيدات والأنسات فى عمر الإنجاب، بإلاضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة.

علاوة على ذلك تابع الخطط المعدة لتنظيم العيادات المسائية بالوحدات الصحية والتى تستهدف تقديم الخدمات الطبية فى أقرب مكان للمواطنين، بإلاضافة إلى تخفيف الضغط على المستشفيات.

كما شدد على المرور من قبل مديرى الإدارات ومتابعة العيادات المسائية؛ طبقا للجداول المعدة، كما أكد على مروره شخصيًا عليها.