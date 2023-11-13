بنك القاهرة يحصل على شهادة الأيزو 22301 لنظام استمرارية الأعمال

حصل بنك القاهرة على شهادة الأيزو 22301 لنظام إدارة استمرارية الأعمال تتويجًا لجهود البنك المبذولة في هذا المجال والتي تضمن توافق البنك مع جميع متطلبات المعيار والذي يهدف إلى توفير منهج وقائي لتحديد المخاطر الرئيسية والتخفيف من حدتها والاستعداد للأحداث غير المتوقعة لخفض تأثير الحوادث لأدنى مستوى وضمان استمرارية الأعمال الأساسية وقت الأزمات والكوارث المحتملة وتخفيض فترات التوقف عن العمل لأدنى مستوى عند التعرض لأية حوادث.

بنك القاهرة يحصل على شهادة الأيزو 22301

وأشاد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة بتلك الخطوة باعتبارها إنجازًا مهمًا يدل على اهتمام البنك بتأمين عملائه وموظفيه تحت أي ظروف من خلال إعداد خطة تشمل إجراءات حقيقية للتعامل مع الكوارث والأحداث غير المتوقعة، وتخضع تلك الخطة للتحديث بشكل مستمر بما يضمن تطويرها دائمًا وتحقيق الاستجابة المثلى في حالات الطوارئ.

ضمان استمرارية الخدمات المصرفية للعملاء

فيما أوضحت هالة القصار رئيس مجموعة المخاطر أن حصول البنك على هذه الشهادة يعكس جهود البنك لضمان استمرارية الخدمات المصرفية للعملاء في حالة وقوع أي حوادث طارئة بالإضافة الى تحديد المخاطر ووضع الضوابط المناسبة لإدارتها فضلًا عن تحسين خدمات البنك وممارساته التشغيلية.

كما أكد مصطفى خضر رئيس قطاع مخاطر التشغيل أن شهادة ال ISO 22301 تعد دليلًا على احترام البنك لمعايير الجودة الدولية واهتمامه بتنفيذ الممارسات المتوافقة مع المعيار لضمان الاستقرار والاستمرارية في جميع جوانب عمله لتمكين بنك القاهرة من تنفيذ استراتيجيته الطموحة وضمان استمرارية الأعمال، كما تسهم تلك الخطوة فى تعزيز مكانة بنك القاهرة كواحد من أكبر البنوك في مصر والشرق الأوسط وتؤكد الثقة المتبادلة بين البنك وعملائه.

كان بنك القاهرة قد أعلن عن انطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني لعملائه من الشركات والمؤسسات المالية i-Sign كأول بنك يستخدم التوقيع الإلكتروني في النماذج والمستندات البنكية المتعلقة بخدمات ومنتجات إدارة التدفقات النقدية وعمليات التجارة الخارجية ومنتجات الأوراق المالية، بالإضافة إلى نماذج الاشتراك في خدمة الإنترنت البنكي للشركات.