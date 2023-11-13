الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة شعث: الرأى العام الغربى يلعب دورًا كبيرًا حول القضية الفلسطينية

ماكرون
ماكرون

قال أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، إن الموقف الغربي والفرنسي كان دائمًا مساندًا للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن  الرأي العام يلعب دورًا كبيرًا في الدول الأوروبية وهو جزء من المحددات السياسية لهذه الدول.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشعوب الغربية تتحدث عن مشاكل لها علاقة بحقوق الإنسان والشعوب تلين لحقوق الشعوب الأخرى وأن كل إنسان له الحق في الحياة، مشيرًا إلى أن الموقف الفرنسي والرئيس إيمانويل ماكرون، كان مساندًا للاحتلال عندما حدثت معركة طوفان الأقصى في 7 اكتوبر.

وأكد أن هذا بسبب ما صور لهم أن هناك جرائم كثيرة وذبح أطفال من آلة الإعلام الإسرائيلية ولكن عندما وضحت الصورة تغيرت الرؤية الشعبية حتى في أمريكا.

 أصبح من المعيب على فرنسا أن تستمر في دعمها لإسرائيل

وأكد أنه أصبح من المعيب على فرنسا أن تستمر في دعمها لإسرائيل، ولهذا قال ماكرون، إنه مع حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ولكن ليس مع ضرب المدنيين والمستشفيات، لأنها عمل لا أخلاقي.

الرأي العام الدول الأوروبية لموقف الغربي حقوق الشعوب الأخرى إيمانويل ماكرون

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