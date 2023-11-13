الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار حبس المتهم بتمزيق جسد زوجته الحامل في حدائق القبة

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة، الإثنين، حبس المتهم بقتل زوجته وتمزيق جسدها في منطقة حدائق القبة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تجديد حبس المتهم بتمزيق جسد زوجته في حدائق القبة

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بوجود قتيلة داخل شقة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة حدائق القبة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة سيدة مقتولة بطعنات من سلاح أبيض "مطواة".

بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها وبضبطه اعترف بارتكاب الجريمة؛ لرفضها بيع ممتلكات كان قد كتبها باسمها، وتم القبض عليه وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة الواقعة.

قاضي المعارضات قتل محكمة القاهرة حدائق القبة تمزيق جسد

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