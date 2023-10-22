الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مناظرة النيابة لجثة بائع في حدائق القبة: تهشم بالرأس ونزيف بالمخ

جثة
جثة

كشفت مناظرة نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، اليوم السبت، لجثة بائع قتل على يد آخرين إثر نشوب مُشاجرة بينهم في حدائق القبة عن أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر.

كما تبين أنه بها إصابات متفرقة بالجسم وسحجات وعدة جروح قطعية وضربات بالرأس نتج عنها نزيف دموي غزير في المخ نتيجة تهشم بالرأس.

وقال شاهد العيان - عم الضحية- خلال التحقيقات، أن نجل شقيقه بائع يعمل بمنطقة حدائق القبة، وأشار إلى أنه قبل أيام، تشاجر مع عدد من الباعة.

وتابع يوم الواقعة تجدد الخلاف وتشاجروا على أولوية البيع، فتربصوا له وافتعلوا مشاجرة تيادلوا خلالها رشق الحجارة.
كانت ألقت أجهزة الأمن القبض على 5 متهمين بقتل البائع وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجثه بائع جثة بائع نيابة حوادث غرب القاهرة جروح قطعية

مواد متعلقة

عم بائع حدائق القبة: "اختلفوا على أولوية البيع.. وهشموا رأسه بالحجارة"

السيطرة على حريق داخل مطعم فى حدائق القبة

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال: 212 أسيرًا فى غزة

استمرار تدفق المساعدات.. التحالف الوطنى والهلال الأحمر يستعدان لإدخال قافلة جديدة لغزة

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

عودة التيار الكهربائى والمياه تدريجيًا فى بورسعيد

ترسانة أسلحة "حماس" تثير ذعر واشنطن وأجهزة الاحتلال العسكرية

نيويورك تايمز تفجر مفاجأة: كارثة إسرائيلية على الطريق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

د.كريمة الحفناوى

مذبحة مستشفى المعمدانى جريمة لا تغتفر

حسين دعسة

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلى

بسنت حسن

جاوز الظالمون المدى

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

ماجد حبته

فرصة الإنقاذ الأخيرة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات

أكثر من 50 شهيدًا فى اليوم الـ16 للعدوان الإسرائيلى على غزة

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" والاحتلال يمنع الطلبة من الوصول لمدارسهم