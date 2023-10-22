مناظرة النيابة لجثة بائع في حدائق القبة: تهشم بالرأس ونزيف بالمخ

كشفت مناظرة نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، اليوم السبت، لجثة بائع قتل على يد آخرين إثر نشوب مُشاجرة بينهم في حدائق القبة عن أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر.

كما تبين أنه بها إصابات متفرقة بالجسم وسحجات وعدة جروح قطعية وضربات بالرأس نتج عنها نزيف دموي غزير في المخ نتيجة تهشم بالرأس.



وقال شاهد العيان - عم الضحية- خلال التحقيقات، أن نجل شقيقه بائع يعمل بمنطقة حدائق القبة، وأشار إلى أنه قبل أيام، تشاجر مع عدد من الباعة.



وتابع يوم الواقعة تجدد الخلاف وتشاجروا على أولوية البيع، فتربصوا له وافتعلوا مشاجرة تيادلوا خلالها رشق الحجارة.

كانت ألقت أجهزة الأمن القبض على 5 متهمين بقتل البائع وتولت النيابة العامة التحقيق.