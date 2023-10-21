عم بائع حدائق القبة: "اختلفوا على أولوية البيع.. وهشموا رأسه بالحجارة"

تواصل نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، اليوم السبت، التحقيق في واقعة مقتل بائع على يد آخرين إثر نشوب مُشاجرة بينهم في حدائق القبة.

أقوال عم الضحية

وقال شاهد العيان - عم الضحية- خلال التحقيقات، أن نجل شقيقه بائع يعمل بمنطقة حدائق القبة، وأشار إلى أنه قبل أيام، تشاجر مع عدد من الباعة.

وتابع: “يوم الواقعة تجدد الخلاف وتشاجروا على أولوية البيع، فتربصوا له وافتعلوا مشاجرة تيادلوا خلالها رشق الحجارة”.

مناظرة جثة الضحية

وتبين من معاينة النيابة إصابة المجني عليه بعدة سحجات وجروح قطعية في الرأس أدت لوفاته في الحال بعد إصابته بنزيف في المخ.

وألقت أجهزة الأمن القبض على 5 متهمين بقتل البائع وتولت النيابة العامة التحقيق.