رئيس مكافحة كورونا: إذا شعرت بهذا الألم في الصدر توجه فورًا للطوارئ

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن آلام الصدر تمثل في كتاب الطب "طواريء طبية"، لافتًا إلى أن جملة "ألم في الصدر" من الأعراض التي لا يأخذها الأطباء بأي نوع من الاستخفاف.

وأضاف الدكتور حسام حسني، خلال لقائه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc، أن مكان ألم الصدر وشدته والأعراض المصاحبة له، لافتًا إلى أنه من أهم الأسباب لآلام الصدر المنتشرة نتيجة التوتر العصبي والضغط النفسي الذي نعيش فيه طوال الوقت، هو ارتجاع المريء والتهاب جدار المعدة، لافتًا إلى أن التهاب جدار المعدة له علاقة بالتدخين، وله علاقة أيضًا بالتوتر النفسي، والعادات الغذائية، وله علاقة أيضًا بالمسكنات بالإضافة إلى جرثومة المعدة معقبا: "يشعر المريض إثر ذلك بألم دائمًا ما يوجد وسط الصدر أسفل القفص الصدري وفي أحيان كثيرة يسمع في الظهر ويكون مصاحب بشرقة".

وأوضح أن هناك ألم في الصدر يأتي ناحية الجز الأيسر ويسمع في الكتف أو في أسفل الفك ومعه عرق كثير وسرعة في ضربات القلب فلابد أن يتوجه للطوارئ فورًا.

وأكد أن الألم الثابت في مكان معين في الصدر هو ما يثير القلق، لكن الألم المتنقل ليس بدرجة الخطورة.