الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يستعرض خطة صيانة وتطوير عدد من المدارس

اجتماع محافظ بورسعيد
اجتماع محافظ بورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا، اليوم الإثنين، لمناقشة خطة تطوير ورفع كفاءة عدد من المدارس بكل المراحل التعليمية بنطاق محافظة بورسعيد على أعلى مستوى.

يأتي ذلك في إطار خطة النهوض بالعملية التعليمية وتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا بالمحافظة، بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد والدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم.والمهندس حمودة بدر مدير الابنية التعليمية.

محافظ بورسعيد: يستعرض خطة الصيانة الشاملة ورفع كفاءة وتطوير عدد من المدارس 

واستعرض محافظ بورسعيد، خلال الاجتماع المدارس التي تحتاج لأعمال صيانة شاملة والتى تشمل أعمال دهان المدارس وصيانة المرافق والشكل الجمالى بالمدارس، حيث استمع محافظ بورسعيد للدكتورة هالة عبد السلام حول متطلبات الصيانة الشاملة التى تحتاجها كل مدرسة بكل المراحل التعليمية، ومنها مدرسة القناة الإعدادية بنات، ومدرسة الشهيد أحمد سامي الثانوية للبنين، ومدرسة السيدة زينب الاعدادية بنات،ومدرسة طارق بن زياد، مدرسة ابي عبيدة بن الجراح الابتدائيه، مدرسة النور للمكفوفين.

وأكد محافظ بورسعيد تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة بالمدارس على أعلى درجة من الكفاءة بما يوفر المناخ المناسب للطلاب ويساهم فى الارتقاء بالعملية التعليمية، مؤكدا على توفير الدعم الكامل لتطوير المدارس وتحقيق أفضل مستوى تعليمى للطلاب أجل أبنائنا الطلاب ومزودة، لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا بالمحافظة.

اجتماع محافظ بورسعيد

اجتماع محافظ بورسعيد
اجتماع محافظ بورسعيد
تربية وتعليم مدارس بورسعيد تطوير أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أطفال محافظة بورسعيد

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