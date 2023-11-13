تطورات فقدان ابن الرئيس الإسرائيلى فى غزة

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، اليوم، عن فقد الاتصال بأحد أبناء الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، الذي يقاتل في قطاع غزة.

وأعلنت زوجة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، عن انقطاع الاتصال مع ابنها الذي يقاتل داخل القطاع.

وقالت ميشال هرتسوغ إن أحد أبنائها من بين الجنود الإسرائيليين الذين تم استدعاؤهم للقتال في غزة، مضيفة "لم يكن لدينا أي اتصال معه منذ بعض الوقت، لكن لدينا أمل، ولم تذكر أيًا من أبنائها الثلاثة موجود في غزة".

قصف إسرائيلي بمستشفي القدس

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الإثنين إنه قتل مجموعة من مقاتلي حركة حماس "الموجودين" بين المدنيين في مستشفى القدس بغزة بعد إطلاق النار على قواته من مدخل المستشفى.

وأشار في بيان إنه "خلال العمليات التي نفذها اللواء 188، تم إطلاق نيران آر بي جي ونيران أسلحة خفيفة على الجنود من اتجاه مستشفى القدس في مدينة غزة".

وأضاف أن إطلاق النار نفذته خلية إرهابية تحصنت ضمن مجموعة من المدنيين عند مدخل المستشفى، وقال جيش الاحتلال إن قواته أطلقت النار باتجاه المقاتلين، الذين قُتل بعضهم في تبادل إطلاق النار.