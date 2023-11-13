سفيرة فلسطين: موقف تشيلى رافض للعدوان على غزة ويدعو لاحترام الإنسانية

قالت سفيرة فلسطين لدى تشيلي فيرا بانون، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق الرصاص الحي على الفلسطينيين وينفذ عمليات قمع بحقهم، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد إعادة احتلال شمال قطاع غزة دون وجود الفلسطينيين فيها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن النازح الفلسطيني إلى جنوب قطاع غزة يعاني عمليات قتل وقمع من الاحتلال، مؤكدة أن موقف تشيلي رافض تمامًا لكل ما يحدث في قطاع غزة ويدعو إلى احترام الإنسانية.

وطالبت بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة وإيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية.

وأردفت: "أعلن نتنياهو الحرب على غزة، كان عنوانها واضحًا وهو القضاء على حماس، لكننا نعلم ونرى أن الهدف الأساسي هو التهجير الجماعي، هناك تطهير عرقي، ما نراه ليس أزمة إنسانية، بل نكبة سبق أن شاهدناها عام 1948، لم أتصور في حياتي أن أرى نفس المشهد".