حملة مكبرة للرقابة على الأسواق بمدينة سنورس في الفيوم

نفذت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة سنورس بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، برئاسة المهندس محمد فتحي إمام، رئيس مركز ومدينة سنورس، وبالاشتراك مع مسؤولي إدارة التموين، والإدارة البيطرية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف حملات الرقابة والمتابعة للأسواق، ومنع التلاعب واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وتم المرور والمتابعة للأسواق والمحال التجارية وتجار الجملة، والمخابز ومحال الجزارة والدواجن، للتأكد من سلامة وجودة المعروض من السلع،ومراقبة وضبط الأسعار.

واستهدفت الحملة في مركز سنورس ضبط وتحرير عدد من المحاضر لمخالفات، عن طريق إدارة التموين، بالإضافة إلى رفع إشغالات لمحال تجارية وباعة جائلين بشوارع المدينة.

وأوضح المهندس محمد فتحى، رئيس مركز ومدينة سنورس أننا قمنا بالتعاون مع الجهات المختصة بحملة تفتيشية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخازن بمركز سنورس، للتأكد من توافر السلع، والالتزام بالأسعار الاسترشادية، وإعلان أسعار السلع، ومدى صلاحية السلع سواء المعروضة أو الموجودة بالمخازن، مؤكدًا على رؤساء الوحدات المحلية المرور اليومى لمنع تلاعب التجار بالأسعار وعدم استغلال المواطن.

من ناحية أخرى، نجحت جمعية الأورمان، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، وبالتعاون مع المستشفى الجامعى بالفيوم فى توقيع الكشف الطبي على عدد (89) مريضًا ومريضة من أبناء قرية الشيخ فضل بمركز الفيوم، وتوابع بندر سنورس وقرية السليين بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم.

وأكد طارق الشوربجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، أن القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر– عيون– أعصاب– عظام– مخ وأعصاب– سمعيات– جراحة عامة– أطفال– باطنة– مسالك)، وعمل إشاعات وتحاليل لعدد 44 حالة.