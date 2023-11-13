الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عمرو الفقى: عدالة القضية الفلسطينية جزء أصيل من قناعات الشعب المصرى

عمرو الفقي
عمرو الفقي

أكد المهندس عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن عدالة القضية الفلسطينية جزء أصيل من قناعات الشعب المصري، فقد قامت مصر بجهود جبارة لنصرة أشقائنا في فلسطين، ودعمهم في حصولهم على حقوقهم المشروعة على أرضهم، ورفض سياسات الاحتلال في التوسع في بناء المستوطنات وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، ولم تتوان مصر شعبًا وحكومة في الدفاع عن تلك الحقوق في جميع المحافل الدولية والمناسبات السياسية.

وأضاف الفقي، خلال كلمته بمؤتمر صحفى للشركة المتحدة والتحالف الوطنى لدعم الأشقاء فى غزة أمام معبر رفح، اليوم الإثنين، نحن هنا اليوم لدعم وتخفيف الآثار السلبية المفروضة على قطاع غزة، لأكثر من 36 يومًا، والذي تسبب في معاناة قاسية في حصول أهالي القطاع على احتياجاتهم الأساسية في ظل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المخالفة لكل القوانين الدولية، وهو ما أدى إلى نفاد مخزونات القطاع من السلع الغذائية الأساسية، والمياه الصالحة للشرب، والوقود لتشغيل المرافق.

 

نعي مصور قناة القاهرة الإخبارية 

ولفت الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى أن الحجم الذي قامت به الشركة المتحدة لدعم الأشقاء في قطاع غزة هو الكلمة، كلمة حق من بداية العدوان، ناعيًا مصور قناة القاهرة الإخبارية الذي استشهد اليوم في غزة، ويمن الله بالشفاء العاجل على مصاب آخر لطاقم القناة.

وتابع: لدينا قافلة معونات تضم 150 طنًا لدعم الأشقاء في فلسطين، ولاشك أن تخفيف آثار الحصار المفروضة على القطاع من خلال فتح ممر إنساني وتقديم المساعدات اللازمة للأهالي هو أولوية قصوى للدولة المصرية، وبذلت القيادة السياسية جهودًا ضخمة على مدار الأيام الماضية لضمان استدامة تدفق المساعدات على القطاع وتذليل كل العقبات.

عمرو الفقي عمرو الفقي الرئيس التنفيذي عدالة القضية الفلسطينية جزء اصيل قناعات الشعب المصري الشعب المصري

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