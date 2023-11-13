الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد انتهاء تصويره.. تحديد موعد مبدئي لطرح فيلم الإسكندراني

الإسكندراني
الإسكندراني

احتفلت أسرة فيلم الإسكندراني بانتهاء تصوير آخر مشهد به في الأيام الماضية، ويطير صناع فيلم الإسكندراني إلى إيطاليا هذا الأسبوع لتصوير بقية المشاهد هناك، بعد أن استغرق تصوير الفيلم حوالي شهر ونصف، حيث تم تصويره في أماكنه الحقيقية بحي الأنفوشي وبحري بالإسكندرية.

 الموعد المبدئي لطرح العمل 

واستقر صناع فيلم الإسكندراني على الموعد المبدئي لطرح العمل في نهاية شهر ديسمبر المقبل، ‎وفيلم الإسكندراني بطولة أحمد العوضي، في أولى بطولاته السينمائية، وبطلة الفيلم الفنانة زينة ومعهما الفنان بيومي فؤاد، ومجموعة من نجوم الفن الكِبار منهم الفنان حسين فهمي، وصلاح عبد الله، ويشارك في البطولة محمود حافظ، ومحمد رضوان، وعصام السقا، ورحاب الجمل  والوجه الجديد تسنيم مطر وآخرون.

 والفيلم من إنتاج شركة مصر العربية للإنتاج السينمائي، بالشراكة مع روتانا استديو، وإخراج خالد يوسف، ومأخوذ عن رواية الإسكندراني، للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

يشار إلى أن هذا العمل، كان يريد أن يُخرِجه الراحل عاطف الطيب، ورشح الأخير الفنان أحمد زكي، ونور الشريف لبطولة الفيلم قبل وفاته، لكن لم يتم الاتفاق عليهم بشكل رسمي.

إلى أن وقع اختيار المخرج خالد يوسف على رواية الاسكندراني، ووضع لها رؤية درامية عصرية، لتدور الأحداث في زمننا، ورشح الفنان أحمد العوضي لتقدم بطولة هذا العمل، إذ أكد أن العوضي هو الأنسب لتقديم دور "بكر" هذا البطل الشعبي، الذي يخوض مغامرات كبيرة في الاسكندرية وإيطاليا.

 خالد يوسف يكشف سبب اختيار الفنان أحمد العوضي لبطولة الفيلم

وكان المخرج خالد يوسف قد كشف عن سبب اختياره الفنان أحمد العوضي لتقديم بطولة الفيلم وقال "أحمد العوضي نجم وبطل تليفزيوني، وكان ينقصه أن يقدم للسينما، وأنا حابب أن أقوم بهذا الدور لأني مؤمن بموهبته، بشكله وموهبته ومواصفاته تصنع بطلًا سينمائيًا مهمًا".

على جانب آخر، أعلن أحمد العوضي عن تعاقده على مسلسل "حق عرب" لرمضان 2024، من إنتاج سينرجي، وتأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، يذكر أن أحمد العوضي قدم في رمضان 2023 مسلسل "ضرب نار" مع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

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