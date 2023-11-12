أحمد العوضى ينشر كواليس "الإسكندرانى": فيلم دباح (فيديو)

ينتظر الفنان أحمد العوضي عرض فيلمه الجديد “الإسكندراني” خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من تصويره، ويعكف المخرج خالد يوسف على مرحلة المونتاج الخاصة به.

وشارك “العوضي” مقطع فيديو من كواليس تصوير أحد مشاهد العمل، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق قائلًا: “كواليس الإسكندراني، فيلم دباح هيليق إن شاء الله بكل أخواتي”.

https://www.instagram.com/reel/CzjAaecsvmr/?igshid=MW9ncjRoZ2VvYmtodw==

ويشارك في بطولة "الإسكندراني" نخبة من النجوم تضم أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، رحاب الجمل، محمود حافظ، ومحمد صلاح آدم.

وكان المخرج خالد يوسف قد كشف عن سبب اختياره الفنان أحمد العوضي لتقديم بطولة الفيلم وقال "أحمد العوضي نجم وبطل تليفزيوني، وكان ينقصه أن يقدم للسينما، وأنا حابب أن أقوم بهذا الدور لأني مؤمن بموهبته، بشكله وموهبته ومواصفاته تصنع بطلًا سينمائيًا مهمًا".

على جانب آخر، أعلن أحمد العوضي عن تعاقده على مسلسل "حق عرب" لرمضان 2024، من إنتاج سينرجي، وتأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

يذكر أن أحمد العوضي قدم في رمضان 2023 مسلسل "ضرب نار" مع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز.