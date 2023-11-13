الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير ‏62048 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

حملات مرورية
حملات مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 62048 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 15292 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 609 مخالفات سير بدون تراخيص، و1430 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و13 مخالفة موقف عشوائى، 2 مخالفة شروط التراخيص، و218 مخالفة دراجة نارية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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ضبط 188 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 58 ألف حكم قضائى خلال حملات بالمحافظات

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لينك الاستعلام عن مخالفات المرور للسيارات ورخص القيادة مجانًا وإلكترونيًا

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

حملات أعلى الطرق مخالفة مرورية مخالفة مرورية متنوعة الإدارة العامة للمرور تجاوز السرعة المقررة

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ضبط 2430 مخالفة تحدث فى التليفون أثناء القيادة

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