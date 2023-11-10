ضبط 188 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 58 ألف حكم قضائي خلال حملات بالمحافظات

واصل قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريات الأمن؛ الحملات الأمنية المكثفة لـمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن ضبط 282 قضية مواد مخدرة، بإجمالي (313) متهمًا ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر الحشيش وزنت (112،949 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (40،400 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت (15،920 كيلو جرام).، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (11،210 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (10،945 كيلو جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (10،187كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (3،500 كيلو جرام)، (4433) قرص مخدر.

قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط (188 قطعة سلاح نارى بحوزة 165 متهم) و(217) قطعة سلاح أبيض وتنفيذ (58028) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

ضبط التشكيلات العصابية

ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (7) متهمين ارتكبوا (9) حوادث متنوعة، و25 متهما فى مجال ضبط المتهمين الهاربين، و16 متهما فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، و(281) دراجة نارية مخالفة.