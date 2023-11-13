وزير الرى: تجديد شبكات الصرف المغطى بزمام 6 ملايين فدان لزيادة الرقعة الزراعية والإنتاجية

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس محمد عبد السميع رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، لإستعراض الموقف التنفيذي لأعمال تطهير المصارف العامة، ومشروعات إنشاء شبكات الصرف المغطى، وموقف مشروع "البرنامج القومي الثالث للصرف".

وصرح الدكتور سويلم، أن هيئة الصرف تقوم سنويًا بتنفيذ أعمال تطهير للمصارف الزراعية العمومية ب ٤٤٤٤ مصرف بأطوال تصل إلى ٢٢ ألف كيلومتر، مشيرا لأهمية أعمال تطهير المصارف لضمان قدرتها على إستقبال وإمرار مياه الصرف الزراعى بدون أى عوائق قد ينتج عنها تراكم المياه بالمصارف الزراعية وارتفاع مناسيب المياه بها، بالإضافة لأعمال توسيع وتعميق المصارف بكميات حفر تصل إلى ١٠ مليون متر مكعب سنويًا، بالتزامن مع تشغيل ١٥٧ محطة تابعة لهيئة الصرف تقوم برفع المياه من المصارف الزراعية.

تجديد شبكات الصرف المغطى بزمام 6 ملايين فدان

كما أوضح الدكتور سويلم، أن الوزارة تقوم بتنفذ مشروعات للصرف المغطى فى جميع الأراضى القديمة، مع إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى التى إنتهى عمرها الافتراضى، حيث إنتهت الوزارة من تنفيذ شبكات الصرف المغطى بزمام يتجاوز ٦ مليون فدان، مع إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى التى انتهى عمرها الافتراضى بمساحة ٢.٤ مليون فدان، وقد تم خلال العام المالى السابق ٢٠٢٣/٢٠٢٢ الإنتهاء من تنفيذ الصرف المغطى في زمام ٨٩ ألف فدان، ومن المستهدف خلال العام المالى الحالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ تنفيذ الصرف المغطى في زمام ٦٠ ألف فدان أخرى.

زيادة دخل المزارع نتيجة لإرتفاع إنتاجية الأرض

وأشار وزير الرى، لفوائد مشروعات الصرف الزراعى المغطى والمتمثلة في صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع زيادة كميات المياه بالطبقة السطحية من التربة وبالتالي التأثير سلبًا على النبات، بالإضافة لزيادة الرقعة الزراعية، وزيادة دخل المزارع نتيجة لإرتفاع إنتاجية الأرض وزيادة خصوبة التربة.

كما يتم متابعة عملية غسيل جميع شبكات الصرف المغطى المنفذة مرة على الأقل سنويًا، وتطهير وصيانة غرف التفتيش لضمان عمل الشبكة بكامل مكوناتها بكفاءة عالية، كما يتم متابعة شكاوي المزارعين وأعمال الصيانة الدورية بمعرفة الإدارة العامة للتقييم بهيئة الصرف.

ويتبع هيئة الصرف ٧ مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك فى (أجا - زفتى - دمنهور - طنطا - بنى سويف - أسيوط - قنا) لإنتاج مواسير الـ P.V.C والـ PE بطاقة ٦٠٩ كيلومتر سنويًا من مواسير المجمعات و٢٧١١ كيلومتر سنويًا من مواسير الحقليات، للمساهمة في سد الفجوات الإنتاجية في مجال المواسير المنتجة من القطاع الخاص بما يضمن إستمرار تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالمعدلات المطلوبة.

وفيما يخص البرنامج القومى الثالث للصرف ٢٠١٣ – ٢٠٢٦، فهو يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٥٢٨ ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام ١١٠ ألف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية، حيث تم حتى تاريخه إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٤٠١ ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة فى زمام ١١٠ ألف فدان.