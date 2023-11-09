الخميس 09 نوفمبر 2023
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مصر

وزير الرى: توفير المياه للمشروعات القومية وإنهاء تأهيل ترع "حياة كريمة" ديسمبر المقبل

إجتماع وزير الرى
إجتماع وزير الرى

عقد  الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات الحالية لفترة موسم الزراعات الشتوية، ومتابعة الموقف المائى ومجهودات الوزارة في مجال توزيع المياه بمختلف المحافظات لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين، واستعراض الموقف التنفيذي لأعمال تأهيل الترع بمراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وصرح الدكتور سويلم، بأن الوزارة تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الاحتياجات المائية، والالتزام بتوفير الاحتياجات المائية للمشروعات القومية الجديدة طبقًا لخطة العام المائي الحالي، بما ينعكس إيجابيًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا لحرصه على التواصل الدائم مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بالمحافظات، للاطمئنان على إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين.

الاستعداد لفترة موسم الزراعات الشتوية

واستعرض الدكتور سويلم، خلال الاجتماع موقف سير العمل بالإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات، حيث وجه سيادته بمتابعة الاستعداد لفترة موسم الزراعات الشتوية لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، والتأكيد على متابعة عملية توزيع المياه وأعمال تطهيرات الترع والمصارف، والإسراع في صيانة البوابات والمنشآت المائية ومنشآت التحكم في نهايات الترع، والالتزام بتطبيق المناوبات على الترع، والاستفادة من منظومة التلميترى لتحقيق المتابعة اللحظية للمناسيب بالترع والمصارف، وإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة المحليات والأجهزة الأمنية، والعمل على تطوير الموارد البشرية المتاحة بكل إدارة ودعمها بالشكل الذى يمكنها من أداء وظيفتها على الوجه الأمثل، مع البدء في التدريب التحويلي لإعداد جيل من البحارة لتغطية العجز الحالي وتطبيق المناوبات وإحكام السيطرة على منظومة توزيع المياه.

وأوضح الدكتور سويلم، أنه يتم تقييم أداء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات فيما يخص مدى نجاحها فى إدارة المنظومة المائية بالمحافظة بأعلى درجة من الكفاءة وبأقل معدل من الشكاوى، مشيرًا للاعتماد على هذا التقييم في توزيع المكافآت واختيار القيادات.

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كما أشار لمجهودات الوزارة لتحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة من خلال العمل على حصر أملاك الوزارة وزيادة الاستثمار فيها لزيادة العائد المادى لها، وتفعيل مواد قانون الرى الخاصة بصندوق رد الشىء لأصله، وصرف مكافأة التميز غير الاعتيادى والسعى لزيادة عدد المستفيدين منها وإيجاد موارد التمويل اللازمة لذلك.

كما استعرض الدكتور سويلم، موقف تأهيل الترع بمراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موجهًا بسرعة نهو كافة أعمال تأهيل الترع بالمرحلة الأولى المستهدفة من مبادرة حياة كريمة قبل ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، مع المرور الدوري على كافة العمليات الجاري تنفيذها للتأكد من الالتزام بجودة الأعمال المنفذة ومراعاة الاشتراطات الفنية السليمة للتنفيذ.

موسم الزراعات الشتوية حياة كريمه الموارد المائية والري للمشروعات القومية الجديدة الإحتياجات المائية للمشروعات القومية التنمية المستدامة

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